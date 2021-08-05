Белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы - ГПК

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. По поручению главы государства белорусские пограничники усиливают охрану государственной границы. Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Государственного пограничного комитета Антон Бычковский.

"В первую очередь осуществлено дополнительное усиление зеленой границы. Увеличено количество нарядов, осуществлен маневр сил и средств со второстепенных направлений на наиболее значимые", - рассказал Антон Бычковский.

По его словам, с учетом складывающейся обстановки органами пограничной службы уточнено взаимодействие с подразделениями Министерства обороны и внутренних войск Министерства внутренних дел для формирования резервов из подразделений.-0-