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Слова из гимна БСЖ стали текстом билборда на трассе М1 рядом с бывшим лагерем смерти

05.08.2021 18:11 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Строки гимна Белорусского союза женщин стали текстом билборда на трассе М1 в Барановичском районе, неподалеку от места массового уничтожения людей в годы Великой Отечественной войны. Об этом корреспонденту БЕЛТА рассказали в общественном объединении.

"Мы - женщины, а значит, мы в ответе за детский смех, за счастье стариков" - это слова из гимна Белорусского союза женщин. Билборд с таким текстом установлен в Барановичском районе в рамках реализации проекта молодежного крыла БСЖ по патриотическому воспитанию "Война. Помним... Чтим!".

"Он установлен вблизи трассы М1 в направлении Колдычевского лагеря смерти, возле деревни Столовичи. В годы Великой Отечественной войны в лагере были зверски уничтожены 22 тыс. человек. На билборде строки из нашего женского гимна. Тем самым мы хотели подчеркнуть роль женщины в сохранении мира на земле", - отметила председатель Барановичского районного отделения Белорусского союза женщин Оксана Щерба.

"Бывший лагерь смерти как напоминание нынешним поколениям о важности сохранения мира за земле. В настоящее время эта территория представляет собой памятный комплекс. Там установлен памятный знак, сохранились остатки здания, где содержали заключенных. И там растет до сих пор дуб-висельник, на котором заставляли людей самих вешаться. Есть могилы евреев, православных и цыган. Установлен памятник скорбящей матери", - продолжила представитель БСЖ.

Всего в Барановичском районе в годы войны было уничтожено свыше 110 тыс. человек, более 20 тыс. из которых - женщины и дети.

Белорусский союз женщин создан в 1991 году. Его деятельность направлена на содействие в защите прав и законных интересов женщин, семьи и детей, обеспечении достойного положения женщины в обществе, повышении роли женщин в общественно-политической, социально-экономической и культурной жизни страны. В числе задач союза - активное участие женщин в государственном управлении, экономике, социальной сфере; внедрение и реализация принципов гендерного равенства в жизни общества; содействие укреплению семьи, признанию общественно-полезной значимости материнства и эффективного родительства, защите прав детей, укреплению здоровья женщин; участие в формировании в Республике Беларусь гражданского общества; содействие развитию нравственных и духовных ценностей, сохранению культурных традиций.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Строки гимна Белорусского союза женщин стали текстом билборда на трассе М1 в Барановичском районе, неподалеку от места массового уничтожения людей в годы Великой...
 
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