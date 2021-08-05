Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Около 1,5 тыс. молодых специалистов пришли на первое рабочее место в минские учреждения здравоохранения, сообщила журналистам председатель комитета по здравоохранению Мингорисполкома Жанна Казаченок, передает корреспондент БЕЛТА.

"В Минск в этом году распределено около 1,5 тыс. молодых специалистов: на первое рабочее место пришел 301 интерн, 431 молодой специалист-врач и 734 - средний медицинский персонал", - сказала Жанна Казаченок.

В эти дни по стране проходит чествование молодых специалистов, которые пришли в отрасль здравоохранения. В Минске торжественные мероприятия стартовали с 10-й поликлиники.

"Комитетом по здравоохранению, системой здравоохранения города и медицинским сообществом молодым специалистам уделяется большое внимание. Потому что очень важно, какое внимание молодому специалисту уделят, когда он придет на первое рабочее место, как его научат профессиональному отношению к людям", - сказала Жанна Казаченок. Она добавила, что медицинская специальность в первую очередь предполагает умение чувствовать, понимать пациента и своевременно установить диагноз, оказать медицинскую помощь.

Как отметил председатель Минского городского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения Георгий Будревич, для молодых специалистов создаются все необходимые условия для работы. "Интерес к работе во многом зависит от того, как их примет коллектив. С первых дней работы мы стараемся поговорить, узнать, какие проблемы есть, нуждаются ли они в чем-то, и поддержать", - заметил он. В частности, речь идет о различных надбавках, постановке на очередь на общежитие, наставничестве.

"В медицину идут те, кто любит свою работу, неравнодушных нет. Если человек не будет любить людей, он в медицину не пойдет", - уверена главный врач 10-й поликлиники Светлана Цобкало. Она заметила, что молодым специалистам стараются создать все необходимые условия, и этот праздник, ставший традицией, - свидетельствует о том, что старшие коллеги всегда готовы подставить плечо.

Поликлиника оказывает медицинскую помощь взрослому и детскому населению общей численностью свыше 81 тыс. человек. Учреждение оснащено вычислительной техникой, на которой установлено мощное программное обеспечение, что позволило компьютеризировать рабочие места врачей, фельдшеров, медицинских сестер, акушерок, лаборантов клинико-диагностической лаборатории, рентгенолаборантов. Поликлиника подключена к системе "Электронный рецепт".-0-