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Более полутысячи семей с проблемными детьми получили помощь специалистов Центра прикладного анализа поведения в Минске
05.08.2021 18:43 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Научить говорить детей с задержкой развития и помочь маленьким аутистам правильно вести себя в обществе. Более полутысячи семей с проблемными детьми получили помощь специалистов Центра прикладного анализа поведения в Минске. Прогрессивная методика, высококлассные профессионалы и просто любовь к детям - формула успеха центра, который открывает свои филиалы в регионах, чтобы помочь семьям с проблемными детьми получить надежду на их излечение и социализацию.
В центре помогают детям с разными нарушениями: аутистам, с другими генетическими заболеваниями. Филиалы заведения открываются в регионах. Так сегодня успешно работают отделения центра в Иванове и Барановичах.
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Более полутысячи семей с проблемными детьми получили помощь специалистов Центра прикладного анализа поведения в Минске
Научить говорить детей с задержкой развития и помочь маленьким аутистам правильно вести себя в обществе. Более полутысячи семей с проблемными детьми получили...
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