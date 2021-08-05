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Научить говорить детей с задержкой развития и помочь маленьким аутистам правильно вести себя в обществе. Более полутысячи семей с проблемными детьми получили помощь специалистов Центра прикладного анализа поведения в Минске. Прогрессивная методика, высококлассные профессионалы и просто любовь к детям - формула успеха центра, который открывает свои филиалы в регионах, чтобы помочь семьям с проблемными детьми получить надежду на их излечение и социализацию.

В центре помогают детям с разными нарушениями: аутистам, с другими генетическими заболеваниями. Филиалы заведения открываются в регионах. Так сегодня успешно работают отделения центра в Иванове и Барановичах.





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