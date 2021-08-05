Что на самом деле происходило вечером 9 августа 2020 года? Правоохранители и очевидцы - о дне выборов

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Протесты в день президентских выборов 9 августа 2020 года стали заранее спланированной акцией радикально настроенных граждан. На это обратили внимание правоохранители и очевидцы тех событий во второй серии документального сериала "Беларусь против цветной революции" (документальный проект "2020"), которая была показана на телеканале СТВ , сообщает БЕЛТА.

Вечером 9 августа на определенных избирательных участках в Беларуси стали искусственно образовываться очереди. Так оппозиционно настроенные граждане пытались помешать белорусам голосовать, чтобы вызвать их возмущение и недовольство властью: мол, она не дала людям выразить свое мнение. Тогда по поручению главы государства в столице и других регионах было принято решение продлить работу участков, чтобы дать всем людям возможность проголосовать.

"Когда все поняли, что не будет момента, когда закроются участки и кто-то проголосовать не сможет, тогда и смысла стоять в очередях и их организовывать тоже не стало", - отметила бывший начальник главного идеологического управления Администрации Президента Ольга Шпилевская.

Но повод для протестов все-таки был нужен, и оппозиция пошла на провокации. В милицию стали поступать сообщения, что отдельные лица начинают препятствовать деятельности избирательных комиссий, подсчету голосов и их передаче в ЦИК. Параллельно белорусов накручивали экстремистские Telegram-каналы и так называемые независимые СМИ: "Еще чуть-чуть и режим падет". Они заранее объявили, что выборы - это фикция, и протесты начались до объявления результатов голосования.

"Сколько раз Президент на самых разных встречах говорил о том, что и в покое нас не оставят, и о том, что будет очень интересно. Все понимали, что будет непросто. Но, конечно, есть и новые элементы, с которыми мы тогда столкнулись и которые недооценивали и не учитывали на ранней стадии. Это, конечно, технологии, глобальная, повальная информатизация, тот самый жуткий эмоциональный фон", - сказала Наталья Эйсмонт.

"Они заранее спланировали эту драку, смуту, бучу и недовольство выборами вообще", - заявил экс-министр внутренних дел Юрий Караев.

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