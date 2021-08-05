В БГУ завершилось зачисление на бюджет на специальности с внутренними испытаниями

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В БГУ завершилось зачисление на дневную и заочную бюджетную форму обучения на специальности, по которым проводятся внутренние испытания. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе вуза.

На дневную бюджетную форму: на специальность "дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды)" факультета социокультурных коммуникаций при конкурсе 7,5 человека на место зачислено 6 абитуриентов, проходной балл составил 225. На "дизайн (направление - коммуникативный дизайн)" - 6 абитуриентов при конкурсе 12 человек на место, проходной балл - 249.

Сокращенная форма обучения: на специальность "дизайн (направление - дизайн предметно-пространственной среды)" при конкурсе 2,3 человека на место зачислено 4 абитуриента, проходной балл составил 236. На "дизайн (направление - коммуникативный дизайн)" - 4 абитуриента при конкурсе 3,8 человека на место, проходной балл - 236.

На группу специальностей факультета журналистики по объединенному конкурсу зачислено 74 абитуриента, проходной балл составил 312, среди них 7 абитуриентов приняты по целевому приему. На отдельные специальности и направления проходные баллы составили: "журналистика (направление - аудиовизуальная)" - 355, "журналистика (направление - веб-журналистика)" - 364, "журналистика (направление - печатные СМИ)" - 312, "журналистика международная" - 322.

На группу специальностей "русская филология" и "славянская филология" филологического факультета зачислено 50 абитуриентов. Среди них 39 приняты без экзаменов. Проходной балл составил: "русская филология" - 365, "славянская (славянская и русская) филология" - 290.

На группу специальностей "белорусская филология" и "славянская филология" по общему конкурсу зачислено 30 абитуриентов, среди них 10 принято без экзаменов и 1 по целевому приему. Проходной балл на отдельные специальности составил: "белорусская филология" - 309, "славянская (славянская и белорусская) филология" - 314.

Также состоялось зачисление на группу специальностей исторического факультета. По объединенному конкурсу зачислено 97 абитуриентов, проходной балл составил 305. Среди них 10 абитуриентов приняты без экзаменов, 9 по целевому приему. На отдельные специальности проходные баллы составили: "история" - 322, "музейное дело и охрана историко-культурного наследия" - 305, "историко-архивоведение" - 305, "документоведение" - 305, "регионоведение" - 335.

На дневной бюджет (сокращенный срок обучения) на специальность "правоведение" юридического факультета при конкурсе 3,2 человека на место зачислено 10, проходной балл составил 235.

Заочная бюджетная форма обучения (сокращенный срок обучения): на экономическом факультете на специальность "менеджмент" принято 7 человек, при конкурсе 3,7 человека на место проходной балл составил 226. На специальность "финансы и кредит" принято 7 человек при конкурсе 2,3 человека на место и проходном балле 236. На "документоведение" принято 12 человек, при конкурсе 2,4 человека на место проходной балл составил 163. На специальность "социальная работа" факультета философии и социальных наук принято 4 человека, при конкурсе 4,3 человека на место проходной балл составил 235. На "правоведение" юридического факультета - 30 абитуриентов при конкурсе 2,5 человека на место проходной балл составил 216.

В Международный государственный экологический институт имени А.Д. Сахарова на специальность "медицинская экология" зачислено 5 абитуриентов при конкурсе 8 человек на место. Проходной балл составил 257. На "энергоэффективные технологии и энергетический менеджмент" зачислено 5 абитуриентов при конкурсе 4,4 человека на место. Проходной балл составил 194.

На специальность "журналистика (по направлениям)" факультета журналистики зачислено 5 абитуриентов. Проходной балл составил 226.

Прием документов на платную форму обучения продолжится по 9 августа.-0-