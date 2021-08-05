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ГКСЭ за полгода провел более 132 тыс. судебных экспертиз

05.08.2021 20:31 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 132 тыс. судебных экспертиз провели за полгода в Государственном комитете судебных экспертиз. Такие данные были приведены на заседании коллегии в центральном аппарате ГКСЭ, на котором подведились итоги работы экспертного ведомства в первом полугодии 2021 года, сообщает БЕЛТА.

В заседании принял участие заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Александр Рахманов.

Отмечалось, что, несмотря на сохраняющуюся тенденцию увеличения числа поступающих постановлений о назначении отдельных видов технических и специальных экспертиз, обеспечена высокая оперативность экспертной работы. Свыше 99% экспертиз проводится в срок до 30 дней.

Традиционно судебные эксперты привлекаются к осмотрам мест происшествий в качестве специалистов. За шесть месяцев с их участием проведено более 33,5 тыс. осмотров.

Благодаря криминалистическим учетам установлено более 5,5 тыс. совпадений, способствовавших раскрытию и расследованию преступлений. Для повышения эффективности кримучетов продолжается работа по модернизации баз данных, программных продуктов и технических средств, используемых для их ведения.

На заседании коллегии председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков обратил внимание на ряд актуальных вопросов. В частности, речь шла об обеспечении эффективного взаимодействия с правоохранительными органами, направленного на рациональное назначение экспертиз и представление объектов исследования. Также были поставлены конкретные задачи руководителям экспертных подразделений.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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На заседании коллегии председатель Государственного комитета судебных экспертиз Алексей Волков обратил внимание на ряд актуальных вопросов.
 
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