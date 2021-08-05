Кочанова об индикаторе доверия, конституционных новеллах и информационной открытости

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5 августа, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова обозначила ряд актуальных задач на встрече с руководством советов депутатов областного и базового уровней Гомельской области, передает корреспондент БЕЛТА.

С начала встречи спикер нацелила присутствующих на конструктивный диалог. Она отметила, что в работе депутатов не бывает мелочей, поэтому разговор вышел доверительным и многозадачным, причем в двустороннем порядке. Диалог был разбит на несколько блоков по различным темам, но все объединены единой составляющей - созданием комфортных условий для жителей как больших городов, так и малых сельских местечек.

Тема номер один на все времена - обращения граждан. "Склоняюсь к тому, что даже рост обращений - это индикатор доверия к власти. К вам идут люди, потому что ждут помощи и верят, что им помогут. Важно всегда ответственно и трепетно относиться к этой работе, а главное - помнить, что никто лучше вас не знает ситуацию на местах и не сможет разрешить проблему лучше, чем вы. Надо уметь слушать и слышать людей. Ни одно обращение не должно остаться без внимания - это архиважно. Ведь многие обращаются с выстраданными вопросами, которые беспокоят их", - подчеркнула Наталья Кочанова. Она призвала депутатов делать все, чтобы люди на местах чувствовали себя нужными.

Обозначила спикер и остроту информационной политики. Различного рода информационные вбросы стали инструментом дестабилизации ситуации в стране. По ее словам, извне наносились целевые удары, чтобы не просто расшатать стабильность, а уничтожить государство. "Эти попытки обречены, пока мы вместе и едины. Каждый человек должен понимать, что в том числе и от него зависит, как страна будет жить и развиваться. Надо разъяснять людям эти вещи. Информированный человек - уверенный и спокойный человек. Мы свою страну никому не отдадим, несмотря на провокации. Ведь каждый понимает: это счастье жить в своей стране, а жить там, где родился и вырос, - счастье вдвойне", - отметила Наталья Кочанова.

Председатель Совета Республики ознакомила депутатов с основными новеллами конституционной реформы, отметила важность работы с молодежью. Она призвала замечать перспективных и инициативных ребят на местах, давать им поле для развития, доверять ответственные поручения и должности. "За нами должно идти поколение неравнодушных и уверенных людей, которые будут продолжать наши начинания", - сказала она.

Диапазон тем неисчерпаем: от освещения сельских улиц и ремонта дорог до отношений городов-побратимов и будущего Беларуси.

Встреча длилась около двух с половиной часов. Даны конкретные рекомендации, обозначены направления для усиления внимания, расставлены акценты по информационной политике. "Повторюсь, Совет Республики всегда открыт к диалогу. Мы готовы выслушать все предложения, принять необходимые решения. Прошу, не откладывайте и не затягивайте рассмотрение даже на первый взгляд мелких проблем. Всегда и во всем важна оперативность", - подытожила, обращаясь к депутатам, Наталья Кочанова.-0-