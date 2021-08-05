Минская 10-я городская поликлиника 5 августа приняла 40 молодых специалистов

Источник материала: БT

Неврологи, лор-врачи, офтальмологи, хирурги, а также медсестры и фельдшеры. В эти дни молодых специалистов посвящают в профессию. Так, 10-я городская поликлиника сегодня приняла 40 молодых специалистов. Из них 17 врачей-интернов и 23 человека - средний медицинский персонал. Для них в этот торжественный день не только напутственное слово, но и подарки: USB-накопитель, именная открытка и цветы.

С начала августа в учреждениях здравоохранения столицы приступили к работе около полутора тысяч молодых специалистов. Это выпускники университетов и колледжей, а также интерны.





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