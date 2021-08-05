Эксперты назвали причину смерти погибшего на границе гражданина Ирака

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5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз назвали причину смерти гражданина Ирака , погибшего на литовской границе, - геморрагический шок, вызванный обильной кровопотерей. Об этом рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1" , сообщает БЕЛТА.

Эксперты участвовали в осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Уже проведены биологическо-генетические исследования. Как установлено, мужчине было нанесено не менее 30 ударов, на руках и ногах погибшего обширные кровоподтеки.

"Если говорить о самих повреждениях и их механизме, можно сказать, что все они причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы. К ним относятся палки, возможно, это были спецсредства в качестве дубинок. Повреждения нанесены с большой силой. В основном они сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид. Это и стало причиной смерти", - рассказал главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси Юрий Овсиюк.

Как сообщали ранее в Следственном комитете, вечером 3 августа при проверке информации, поступившей от местных жителей, сотрудники пограничной заставы "Бенякони" на участке поля вблизи белорусско-литовской границы в Вороновском районе обнаружили 39-летнего мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, мужчина скончался. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший был гражданином Ирака.-0-