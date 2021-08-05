ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперты назвали причину смерти погибшего на границе гражданина Ирака

05.08.2021 21:31 — Новости Общества | БелТА  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты Государственного комитета судебных экспертиз назвали причину смерти гражданина Ирака, погибшего на литовской границе, - геморрагический шок, вызванный обильной кровопотерей. Об этом рассказали в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

Эксперты участвовали в осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Уже проведены биологическо-генетические исследования. Как установлено, мужчине было нанесено не менее 30 ударов, на руках и ногах погибшего обширные кровоподтеки.

"Если говорить о самих повреждениях и их механизме, можно сказать, что все они причинены твердыми тупыми предметами, в том числе и предметами продолговатой формы. К ним относятся палки, возможно, это были спецсредства в качестве дубинок. Повреждения нанесены с большой силой. В основном они сосредоточены на конечностях, но имеют обширный вид. Это и стало причиной смерти", - рассказал главный государственный судебно-медицинский эксперт Беларуси Юрий Овсиюк.

Как сообщали ранее в Следственном комитете, вечером 3 августа при проверке информации, поступившей от местных жителей, сотрудники пограничной заставы "Бенякони" на участке поля вблизи белорусско-литовской границы в Вороновском районе обнаружили 39-летнего мужчину в тяжелом состоянии с многочисленными телесными повреждениями. Несмотря на оперативно оказанную первую медицинскую помощь, мужчина скончался. В ходе проведения первоначальных следственных действий установлено, что погибший был гражданином Ирака.-0-

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эксперты участвовали в осмотре места происшествия в составе следственно-оперативной группы. Уже проведены биологическо-генетические исследования. Как...
 
Новости дня
Новости общества
 
ГКСЭ за полгода провел более 132 тыс. судебных экспертиз
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by