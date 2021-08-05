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Эксперты стран СНГ согласовали проект плана по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам

05.08.2021 21:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Содружестве Независимых Государств разрабатывается комплекс совместных действий по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам. Заседание рабочей группы по подготовке проекта документа состоялось в Исполнительном комитете СНГ сегодня в онлайн-режиме. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

В заседании участвовали представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ. С учетом состоявшегося обсуждения эксперты доработали и согласовали проект плана совместных действий государств - участников СНГ по противодействию устойчивости к противомикробным препаратам. Принято решение внести его в установленном порядке на рассмотрение Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. В пресс-службе напомнили, что эксперты стран Содружества занялись детальной проработкой плана в начале этого года.

Мероприятия плана предполагают информирование населения о рациональном применении антимикробных препаратов и условиях формирования устойчивости к ним микроорганизмов, повышение приверженности граждан к иммунопрофилактике инфекционных болезней. В плане предусматриваются мероприятия по организации подготовки кадров в области здравоохранения, ветеринарии и других отраслей по вопросам противодействия устойчивости к противомикробным препаратам, принятию совместных мер реагирования на вызовы и угрозы в этой сфере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В заседании участвовали представители Беларуси, Армении, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.
 
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