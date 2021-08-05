Балаба: Западу не нравится сильный лидер, который есть у Беларуси

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Причиной протестов в Беларуси после президентских выборов стало желание Запада сменить власть в стране. Такое мнение высказал командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ , сообщает БЕЛТА.

По мнению Дмитрия Балабы, причиной прошлогодних протестов в Беларуси было желание Запада сменить власть в стране. "Если бы это исходило изнутри, от населения - это одно. Но ведь пытались реализовать этот блицкриг те кукловоды, которые есть на Западе", - сказал он.

"Наверное, причина в том, что не нравится сегодня Западу тот сильный лидер, который есть у нас у власти. Не нравится им проводимая Республикой Беларусь политика. Все произошедшие события связаны именно с этим", - сказал командир столичного ОМОНа.-0-

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