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Командир минского ОМОНа не видит предпосылок для массовых протестов 9 августа

05.08.2021 21:51 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отряд милиции особого назначения всегда готов к выполнению своих задач. Об этом заявил командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ, сообщает БЕЛТА.

"К выполнению своих задач подразделение готово всегда", - подчеркнул Дмитрий Балаба, отвечая на вопрос, готовится ли ОМОН ли к 9 августа - годовщине после президентских выборов.

Командир ОМОНа отметил, что его отряд выполняет тактические задачи. "Вы можете быть абсолютно уверены, что свои задачи мы выполнили как тогда, так и выполним сейчас", - заявил силовик.

Вместе с тем Дмитрий Балаба высказал мнение, что сейчас особых предпосылок для массовых протестов нет. "Очень жаль тех людей, которые подверглись влиянию деструктивных Telegram-каналов. Очень жаль тех людей, которые стали сакральной жертвой. И этих людей же уже не вернешь. На их смерти просто хайпанули отдельные товарищи в течение дня-двух, на полученных ими травмах, ранениях, и не более того. Это была всего лишь попытка вытянуть под этим видом людей на улицу, всколыхнуть общество, создать очередную эмоцию. Это не получилось, думаю, что и не получится", - убежден командир столичного ОМОНа.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"К выполнению своих задач подразделение готово всегда", - подчеркнул командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба, отвечая на вопрос, готовится ли ОМОН ли к 9...
 
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