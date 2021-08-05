Академия авиации продолжает прием документов на платную форму обучения

Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Белорусской государственной академии авиации продолжается прием документов на I ступень высшего образования на платную форму обучения. Об этом БЕЛТА сообщили в БГАА.

Актуальными остаются специальности "летная эксплуатация воздушных судов гражданской авиации", "организация воздушного движения", "техническая эксплуатация беспилотных авиационных комплексов", "техническая эксплуатация авиационного оборудования (по направлениям)", "техническая эксплуатация воздушных судов и двигателей".

Для абитуриентов, желающих получить среднее специальное образование на базе 11 классов, документы на бюджетную форму обучения принимаются по 12 августа, на платную форму - по 17 августа.

Документы для обучения на факультете гражданской авиации на платной основе принимаются по 9 августа.-0-