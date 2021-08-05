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"Слезы гордости - я знаю, что это такое" - командир минского ОМОНа о случае, растрогавшем до слез
05.08.2021 22:17 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома
"Слезы гордости - я знаю, что это такое. У меня двое сыновей, причем двое бойцов, которые сегодня проходят службу в подразделениях ОМОНа - в областном отряде милиции особого назначения. Старший сын у меня офицер, младший - боец. И выдавилась одна скупая слеза, когда я узнал, что оба моих бойца зарекомендовали себя очень хорошо и представлены к государственным наградам", - рассказал Дмитрий Балаба.
По словам командира столичного ОМОНа, в этот момент он почувствовал особую гордость за своих детей и фамилию.-0-
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"Слезы гордости - я знаю, что это такое. У меня двое сыновей, причем двое бойцов, которые сегодня проходят службу в подразделениях ОМОНа - в областном отряде милиции...
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