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"Слезы гордости - я знаю, что это такое" - командир минского ОМОНа о случае, растрогавшем до слез

05.08.2021 22:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Командир ОМОН ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Балаба в программе "Марков. Ничего личного" на телеканале ОНТ рассказал, какой случай растрогал его до слез, сообщает БЕЛТА.

"Слезы гордости - я знаю, что это такое. У меня двое сыновей, причем двое бойцов, которые сегодня проходят службу в подразделениях ОМОНа - в областном отряде милиции особого назначения. Старший сын у меня офицер, младший - боец. И выдавилась одна скупая слеза, когда я узнал, что оба моих бойца зарекомендовали себя очень хорошо и представлены к государственным наградам", - рассказал Дмитрий Балаба.

По словам командира столичного ОМОНа, в этот момент он почувствовал особую гордость за своих детей и фамилию.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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"Слезы гордости - я знаю, что это такое. У меня двое сыновей, причем двое бойцов, которые сегодня проходят службу в подразделениях ОМОНа - в областном отряде милиции...
 
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