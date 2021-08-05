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"2020: БЛИЦКРИГ. ДЕНЬ ВЫБОРОВ" - продолжение расследования СТВ
05.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Коллеги с телеканала
Как мятежники от голосования перешли к уличным столкновениям и интересовал ли оппозицию результат волеизъявления белорусов? Откровениями поделятся участники с обеих сторон. Вторую серию документального проекта "2020. БЛИЦКРИГ. ДЕНЬ ВЫБОРОВ" смотрите на "
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Коллеги с телеканала СТВ продолжают свое расследование. Во второй серии проекта "2020. БЛИЦКРИГ. ДЕНЬ ВЫБОРОВ" будут раскрыты новые подробности многочисленных...
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