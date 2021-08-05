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"2020: БЛИЦКРИГ. ДЕНЬ ВЫБОРОВ" - продолжение расследования СТВ

05.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Коллеги с телеканала СТВ продолжают свое расследование. Во второй серии проекта "2020. БЛИЦКРИГ. ДЕНЬ ВЫБОРОВ" будут раскрыты новые подробности многочисленных провокаций, которые оппозиция готовила в день голосования, например, угрозы членам избирательных комиссий, искусственные очереди на избирательных участках, махинации с бюллетенями. Telegram-каналы открыто публиковали инструкции: как быть, куда идти и что делать. Через пару часов они же объявили, что белорусские выборы - фикция. Эту мантру подхватили адепты деструктивных мессенджеров. Голоса еще не подсчитаны, но как под копирку по всей стране звучат слова о фальсификации выборов и призывы выходить на улицы.

Как мятежники от голосования перешли к уличным столкновениям и интересовал ли оппозицию результат волеизъявления белорусов? Откровениями поделятся участники с обеих сторон. Вторую серию документального проекта "2020. БЛИЦКРИГ. ДЕНЬ ВЫБОРОВ" смотрите на "Беларусь 1" в 21:45.


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Коллеги с телеканала СТВ продолжают свое расследование. Во второй серии проекта "2020. БЛИЦКРИГ. ДЕНЬ ВЫБОРОВ" будут раскрыты новые подробности многочисленных...
 
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