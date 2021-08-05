О том, как проходит зачисление на бюджет в БГМУ, смотрите в интервью ректора С. Рубниковича

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В университетах страны подводят итоги вступительной кампании. Завершается зачисление на бюджет. Так, 660 человек уже пополнили ряды студентов-медиков БГМУ. Всего же 1 сентября в медвузе ждут около 1400 первокурсников. Планируют набрать на обучение не менее 400 иностранцев. Желание учиться в Беларуси уже изъявили абитуриенты из Израиля, Германии, Индии.

Подробнее о ходе приема в интервью рассказал ректор Белорусского государственного медицинского университета Сергей Рубникович. Анастасия Бенедисюк - корреспондент (видео).





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