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Сегодня после реконструкции открыт один из самых крупных в Беларуси комплексов партизанской славы "Усакино" в Кличевском районе. В годы Великой Отечественной войны движение по освобождению Беларуси охватило свыше 18 тысяч человек, став самым масштабным в истории. Местные леса стали оплотом: здесь работала типография, печатались газеты и листовки, функционировал аэродром. На каждую диверсию партизан враг отвечал зверствами, сожженными деревнями и тысячами убитых белорусов. Мемориал в Усакино стал символом мужества и героизма красноармейцев и мирных жителей. У обновленных обелисков минутой молчания почтили память погибших жертв фашистской агрессии.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Сражались, жили и победили. Сложно представить, в каких все это было условиях - в болотах. Но на время Великой Отечественной войны именно эти болота усакинские стали местом жизни. Здесь воевали представители 70 национальностей Советского Союза. Все вместе, плечом к плечу - это особенно важно в Год народного единства. Нам это надо ценить, понимать, беречь и передавать молодому поколению.Обновленным предстал и туристический комплекс "Усакино" - землянка, где воссоздан быт партизан. Здесь до сих пор сохранены воронки от взрывов. Ежегодно его посещают тысячи белорусов и зарубежные делегации.





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