ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

В Кличевском районе после реконструкции открыли мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино"

05.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Сегодня после реконструкции открыт один из самых крупных в Беларуси комплексов партизанской славы "Усакино" в Кличевском районе. В годы Великой Отечественной войны движение по освобождению Беларуси охватило свыше 18 тысяч человек, став самым масштабным в истории. Местные леса стали оплотом: здесь работала типография, печатались газеты и листовки, функционировал аэродром. На каждую диверсию партизан враг отвечал зверствами, сожженными деревнями и тысячами убитых белорусов. Мемориал в Усакино стал символом мужества и героизма красноармейцев и мирных жителей. У обновленных обелисков минутой молчания почтили память погибших жертв фашистской агрессии.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Сражались, жили и победили. Сложно представить, в каких все это было условиях - в болотах. Но на время Великой Отечественной войны именно эти болота усакинские стали местом жизни. Здесь воевали представители 70 национальностей Советского Союза. Все вместе, плечом к плечу - это особенно важно в Год народного единства. Нам это надо ценить, понимать, беречь и передавать молодому поколению.Обновленным предстал и туристический комплекс "Усакино" - землянка, где воссоздан быт партизан. Здесь до сих пор сохранены воронки от взрывов. Ежегодно его посещают тысячи белорусов и зарубежные делегации.


Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня после реконструкции открыт один из самых крупных в Беларуси комплексов партизанской славы "Усакино" в Кличевском районе. В годы Великой Отечественной...
 
Новости дня
Новости общества
 
Н. Кочанова с рабочим визитом посетила Гомель
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

04.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by