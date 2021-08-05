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Н. Кочанова с рабочим визитом посетила Гомель

05.08.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Кислородный концентратор и детские игрушки передала Наталья Кочанова в Дом ребенка в Гомеле. Учреждение функционирует на территории исправительной колонии № 4. Сейчас здесь воспитываются 17 детей, чьи матери отбывают наказание. Председатель Совета Республики ознакомилась с условиями проживания матерей вместе с детьми и пообщалась с каждой лично. Воспитательная программа, игровой инвентарь, персонал - все условия ничем не отличаются от обычного дошкольного учреждения. Для детей организовывают поездки в парк аттракционов и культурную программу. Также Наталья Кочанова пообщалась с несовершеннолетними, отбывающими здесь наказание, и оценила работу пилотного проекта - центра реабилитации "Доверие". Он открылся буквально месяц назад и сейчас медицинское и психологическое лечение здесь проходят 16 человек с алкогольной и наркотической зависимостью. Программа реабилитации рассчитана на полгода. Председатель Совета Республики отметила, что помощь таким людям - единая задача для всего общества, тема реабилитации требует активного развития.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Для нас это очень важно в работе парламентариев. Потому что мы разрабатываем и работаем над законопроектами для того, чтобы решать вопросы, связанные с этими проблемами. Конечно, мы должны знать ситуацию, которая происходит и в этих учреждениях в том числе. Тем более что на приемы достаточно много (и ко мне лично) приходят матери, дети которых осуждены за употребление наркотиков по статье 328. Они много говорят о том, что нужно сделать, что нужно усовершенствовать в этой работе. И я сегодня здесь для того, чтобы изучить на месте ситуацию.Председатель Совета Республики также встретилась с депутатским корпусом региона. На повестке дня - тема работы с обращениями граждан. Наталья Кочанова поставила задачу наладить более тесное взаимодействие с населением и оперативнее реагировать на проблемы людей.


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Теги: Гомель, Минск
 
 
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Кислородный концентратор и детские игрушки передала Наталья Кочанова в Дом ребенка в Гомеле. Учреждение функционирует на территории исправительной колонии № 4....
 
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