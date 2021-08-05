Военнослужащие запаса Гродненской пограничной группы проводят занятия по различным видам подготовки

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Тактика пограничной службы, огневая подготовка и оказание медицинской помощи: военнослужащие запаса Гродненской пограничной группы в эти дни проводят занятия по различным видам подготовки. Сегодня и завтра в учебном центре "Беляны" с резервистами проведут учебу боевого взаимодействия. Военнообязанные восстановят свои профессиональные навыки, приобретенные во время службы. Также резервисты отработают элементы задержания нарушителей, в том числе с применением оружия и спецсредств.

Игорь Печень - зампредседателя Государственного пограничного комитета Беларуси:

Несомненно, эти занятия очень важны и для военнообязанных, и для нас, потому что впереди, мы все вместе будем выполнять поставленные задачи в рамках комплексных учений. Но все это направлено для безопасности Республики Беларусь. Необходимо отметить, что у военнообязанных сохранились хорошие качества, которые ранее ими были полученыВ ведомстве отметили добросовестное отношение военнообязанных к занятиям. Это в свою очередь позволяет успешно выполнять поставленные задачи.





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