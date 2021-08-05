Источник материала: БT

Стратегические учения "Запад-2021" пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонов России. Сегодня в Минске прошел брифинг.

13 тысяч человек, около 350 единиц техники и более 30 самолетов и вертолет. В Минске прошел брифинг, приуроченный к стратегическому учению 2021.

"Запад-2021" - учение оборонительного характера

Маневры носят оборонительный характер и подтверждают курс Беларуси на укрепление региональной безопасности и приверженность союзническим обязательствам с Россией.

При определении замысла учтены современные подходы к применению войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет, мероприятий оперативной подготовки, а также форм и способов применения войск, выработанных в Вооруженных силах двух государств. Также использован один из возможных вариантов развития военно-политической обстановки, предусматривающий обострение международных противоречий до уровня, способного привести к дестабилизации обстановки в регионе, а также развязыванию агрессии против Союзного государства. В основе учения - сценарий активной деятельности незаконных вооруженных формирований, сепаратистских и международных террористических организаций, имеющих внешнюю поддержку. При этом территории противоборствующих сторон и государственные границы определены условно.

"Запад-2021": совместное учение пройдет с 10 по 16 сентября

Для отработки задач учения на территории Беларуси будут задействованы 4 полигона, почти 13 тысяч военнослужащих, в том числе около 2 с половиной тысяч российских военных и до 50 казахстанских бойцов из состава сил ОДКБ. Также будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе самолетов и вертолетов. Для наблюдения за ходом учений Беларусь пригласила военных атташе, аккредитованных при посольствах своих стран. Также будет проходить аккредитация журналистов как белорусских, так и иностранных СМИ.





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