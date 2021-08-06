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Картина дня: совещание по ситуации на границе, обновленный мемориал "Усакино" и олимпийское серебро
06.08.2021 07:07 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
Вчера
Картина дня. 5 августа
Президент Беларуси
Александр Лукашенко
Президент Беларуси
Михаил Орда
Президент Беларуси
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145 лет назад родилась Мата Хари, голландская танцовщица времен Первой мировой войны. По решению военного суда Франции была расстреляна как агент германской разведки. Умерла в 1917 году.
120 лет назад родилась Солнцева Юлия Ипполитовна, российская актриса и кинорежиссер-постановщик, народная артистка СССР (1981). Снималась в фильмах "Аэлита", "Папиросница от Моссельпрома" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1949). Умерла в 1989 году.
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Вчера Картина дня. 5 августа Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и...
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