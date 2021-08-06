Источник материала: БелТА

Вчера

Картина дня. 5 августа

Президент Беларуси Александр Лукашенко поручил силовикам усилить работу по охране государственной границы и предотвращению фактов ее нарушения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил на совещании по вопросам ситуации на границе. В основе политики руководства Украины лежит конфронтация, что несет дополнительную угрозу для Беларуси, отметил Президент.





Александр Лукашенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко провел рабочую встречу с председателем Федерации профсоюзов Беларуси Михаилом Ордой. В центре внимания были три темы - создание первичных профсоюзных организаций в частных структурах, реакция профсоюзов на санкционную политику и содействие проведению уборочной кампании. Михаил Орда положительно оценивает процесс создания первичных профсоюзных организаций в частном секторе экономики.





Михаил Орда

Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ №302 , который вносит изменения в другие указы главы государства. Документ принят в развитие последних поправок в закон "О гражданстве Республики Беларусь".





Фото из архива

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил личный состав и ветеранов 86-й бригады связи с 80-летием со дня образования бригады.

Белоруска Ирина Курочкина стала серебряным призером Олимпиады в женской борьбе.





Ирина Курочкина

Мемориальный комплекс партизанской славы "Усакино" в Кличевском районе открыли после реконструкции. Память о прошлом - это связь с настоящим, заявил глава Администрации Президента Игорь Сергеенко.





Игорь Сергеенко

Созданные в ИК №4 условия позволяют женщинам встать на путь исправления и продолжить жизнь достойно. Таким мнением поделилась с журналистами Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова после посещения исправительной колонии №4 управления ДИН МВД по Гомельской области.

Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова передала кислородный концентратор в подарок Дому ребенка исправительной колонии №4 в Гомеле.





Наталья Кочанова во время посещения исправительной колонии №4

КОММЕНТАРИЙ: Общественное мнение стало более позитивным и взвешенным - Мусиенко прокомментировал итоги соцопроса

Подготовка учения "Запад-2021" проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире, заявил во время брифинга начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны Виктор Гулевич. Число участников учения "Запад-2021" на территории Беларуси составит около 12,8 тыс. человек. Учение "Запад-2021" не несет угрозы Европе в целом и соседним странам.





Во время брифинга

Проведение в райцентрах праздника тружеников села дает толчок развитию населенных пунктов, не только преображая города, но и подтягивая показатели в агропромышленном комплексе. Такое мнение высказал во время выездного штаба по подготовке к областным "Дажынкам-2021" в Шумилино председатель облисполкома Николай Шерстнев.

Денежно-полевые условия : на чем и сколько зарабатывают сейчас аграрии.

Профсоюзы АПК: слаженность и взаимопонимание - плюсы родственных экипажей на уборке зерновых .

Развитие инфраструктуры и внутреннего туризма - в Гродно обсудили вопросы туриндустрии .

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1143 пациента с COVID-19 , выписаны 1196.





Фото из архива

Авиакомпания Utair увеличит количество рейсов из Москвы в Минск.

Авиакомпания Georgian Airways с 11 августа возобновит регулярные рейсы из Тбилиси в Минск.

ГАИ напоминает велосипедистам правила поведения на дороге .

СЕГОДНЯ

Анонсы на 6 августа

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Спортивно-культурный фестиваль "Вытокі" пройдет в Жодино по 7 августа.

XXXII летние Олимпийские игры в Токио пройдут по 8 августа.

ЗАВТРА

Знаменательные даты 7 августа

145 лет назад родилась Мата Хари, голландская танцовщица времен Первой мировой войны. По решению военного суда Франции была расстреляна как агент германской разведки. Умерла в 1917 году.

120 лет назад родилась Солнцева Юлия Ипполитовна, российская актриса и кинорежиссер-постановщик, народная артистка СССР (1981). Снималась в фильмах "Аэлита", "Папиросница от Моссельпрома" и др. Лауреат Государственной премии СССР (1949). Умерла в 1989 году.

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