МОК лишил двух белорусских тренеров аккредитации на Олимпиаде

Аккредитации двух тренеров белорусской сборной Артура Шимака и Юрия Моисевича отозваны дисциплинарной комиссией Международного олимпийского комитета. Шимак и Моисевич выселены из Олимпийской деревни. Об этом сообщает пресс-служба МОК.

«В интересах благополучия спортсменов НОК Беларуси, которые все еще находятся в Токио, и в качестве временной меры МОК вчера вечером отменил аккредитацию двух тренеров, г-на А. Шимака и г-на Ю. Моисевича», - комментирует Международный олимпийский комитет.

В сообщении пресс-службы говорится, что тренерам будет предоставлена возможность донести свою позицию до дисциплинарной комиссии.

Отмечается, что данное решение принято в рамках расследования инцидента с легкоатлеткой Кристиной Тимановской. По данным МОК, Шимак и Моисевич уговаривали Тимановскую покинуть Олимпийские игры.

Напомним, инцидент с Кристиной Тимановской произошел 1 августа. Тренерский штаб национальной команды Беларуси решил отправить Кристину на родину якобы из-за заключения врачей о эмоционально-психологическом состоянии спортсменки. У Тимановской – своя версия происходящего.