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Белорусские команды отправляются в Россию и Вьетнам для участия в АрМИ-2021

06.08.2021 09:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские команды отправляются в Россию и Вьетнам для участия в Армейских международных играх - 2021. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

В подмосковном Алабино наши команды примут участие в конкурсах "Меридиан", "Армия культуры" и "Танковый биатлон".

Во Вьетнаме белорусам предстоит показать мастерство в конкурсах "Аварийный район" и "Снайперский рубеж".-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В подмосковном Алабино наши команды примут участие в конкурсах "Меридиан", "Армия культуры" и "Танковый биатлон".
 
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