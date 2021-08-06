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Белорусские команды отправляются в Россию и Вьетнам для участия в АрМИ-2021
06.08.2021 09:41 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские команды отправляются в Россию и Вьетнам для участия в Армейских международных играх - 2021. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.
В подмосковном Алабино наши команды примут участие в конкурсах "Меридиан", "Армия культуры" и "Танковый биатлон".
Во Вьетнаме белорусам предстоит показать мастерство в конкурсах "Аварийный район" и "Снайперский рубеж".-0-
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В подмосковном Алабино наши команды примут участие в конкурсах "Меридиан", "Армия культуры" и "Танковый биатлон".
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