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Начальник Генштаба ВС проведет 7 августа прямую телефонную линию

06.08.2021 09:41 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил - первый заместитель министра обороны генерал-майор Виктор Гулевич проведет 7 августа прямую телефонную линию с населением. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске (8017) 297-10-22.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Задать вопросы можно будет с 9.00 до 12.00 по телефону в Минске (8017) 297-10-22.
 
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