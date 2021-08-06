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Авиарейсы из Багдада в Минск отменяется на неделю
06.08.2021 10:07 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С 5 августа Iraqi Airways приостанавливает на неделю рейсы в белорусскую столицу. Из Минска в Ирак самолеты будут летать. Об этом
«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Беларуси в Ирак остаются в силе», - заявили в авиакомпании.
Отмечается, что пассажирам вернут полную стоимость билетов при необходимости или предоставят возможность изменить бронь.
Напомним, в конце июля авиакомпания Iraqi Airways заявила, что
Вчера посол ЕС в Ираке Мартин Хут
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С 5 августа Iraqi Airways приостанавливает на неделю рейсы в белорусскую столицу. Из Минска в Ирак самолеты будут летать.
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