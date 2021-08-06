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Авиарейсы из Багдада в Минск отменяется на неделю

06.08.2021 10:07 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 5 августа Iraqi Airways приостанавливает на неделю рейсы в белорусскую столицу. Из Минска в Ирак самолеты будут летать. Об этом сообщает авиакомпания на своей странице в Facebook.

«Все рейсы, вылетающие в Минск, отменяются на неделю с 5 августа. Рейсы с вылетом из Беларуси в Ирак остаются в силе», - заявили в авиакомпании.

Отмечается, что пассажирам вернут полную стоимость билетов при необходимости или предоставят возможность изменить бронь.

Напомним, в конце июля авиакомпания Iraqi Airways заявила, что удваивает количеств рейсов из Багдада в белорусскую столицу в связи с большим спросом. Литовский МИД «глубоко озаботился» данным решением, так как считает, что данные рейсы способствует потоку нелегалов на белорусско-литовской границе, поскольку немалую часть мигрантов составляют именно иракцы.

Вчера посол ЕС в Ираке Мартин Хут сообщил, что на ближайшие 10 дней рейсы из Ирака в Минск могут быть отменены и компания Iraqi Airways уведомляет об этом турагентства страны.

 
Теги: Минск
 
 
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С 5 августа Iraqi Airways приостанавливает на неделю рейсы в белорусскую столицу. Из Минска в Ирак самолеты будут летать.
 
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