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В Беларуси намолочено более 4,1 млн т зерна нового урожая

06.08.2021 10:17 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси намолочено более 4,1 млн т зерна нового урожая. Минская область намолотила более 1 млн т зерна, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Telegram-канал Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

По данным министерства, на утро 6 августа зерновые и зернобобовые культуры (без кукурузы, гречихи и проса) убраны с 1,2 млн га, что составляет 59,3% запланированных площадей.

Намолочено 4103,4 тыс. т зерна. По намолоту зерна по-прежнему лидирует Минская область, намолотившая уже более 1 млн т (1011,6 тыс. т), на втором месте Брестская область - здесь получено 885,2 тыс. т. В Гродненской области намолочено 598,2 тыс. т, в Могилевской - 569,3 тыс. т, в Гомельской - 520,9 тыс. т, в Витебской - 518,3 тыс. т.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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В Беларуси намолочено более 4,1 млн т зерна нового урожая. Минская область намолотила более 1 млн т зерна.
 
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