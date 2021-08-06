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9 августа 2020 года членов избирательных комиссий пришлось эвакуировать при помощи спецназа
06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНи о каких окончательных результатах выборов на тот момент ещё речи не шло, а некоторые граждане уже были чем-то недовольны.
Как это ещё назвать, как ни чётко спланированной акцией Координаторы протестов сделали ставку на Минск.
Членов избирательных комиссий в прямом смысле слова пришлось эвакуировать при помощи спецназа.
"Казалось, что началась война. Они обрушились на двери школы, стучали так невероятно, кричали, ненормативная лексика. Это было что-то такое. Я видела такое по телевизору, но не думала, что у нас такое возможно", - рассказала директор средней школы №196 Минска Наталья Буркевич. "Я думала, что они двери разобьют. Агрессия была свирепствующая. Я думаю, никто бы нас не пощадил".
От избирательных участков протестующие направились к площадям.
Председатель Совета Республики Наталья Кочанова вспоминает:
Был десятый час, 21.20, может быть, 21.30. Уже неслись разъяренные молодчики, кричали: "Жыве Беларусь!" Еще никто не знал, кто победил, какие подсчеты, то есть абсолютно не были известны результаты выборов, а люди уже были недовольны. Это говорит о том, что это была заранее спланированная акция на разрушение нашей страны.
Больше подробностей о событиях в Беларуси 9 августа 2020-го в фильме-расследовании
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Ни о каких окончательных результатах выборов на тот момент еще речи не шло, а некоторые граждане уже были чем-то недовольны. Как это еще назвать, как не четко...
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