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9 августа 2020 года членов избирательных комиссий пришлось эвакуировать при помощи спецназа

06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Ни о каких окончательных результатах выборов на тот момент ещё речи не шло, а некоторые граждане уже были чем-то недовольны.

Как это ещё назвать, как ни чётко спланированной акцией Координаторы протестов сделали ставку на Минск.

Членов избирательных комиссий в прямом смысле слова пришлось эвакуировать при помощи спецназа.

"Казалось, что началась война. Они обрушились на двери школы, стучали так невероятно, кричали, ненормативная лексика. Это было что-то такое. Я видела такое по телевизору, но не думала, что у нас такое возможно", - рассказала директор средней школы №196 Минска Наталья Буркевич. "Я думала, что они двери разобьют. Агрессия была свирепствующая. Я думаю, никто бы нас не пощадил".

От избирательных участков протестующие направились к площадям. 

Председатель Совета Республики Наталья Кочанова вспоминает: 

Был десятый час, 21.20, может быть, 21.30. Уже неслись разъяренные молодчики, кричали: "Жыве Беларусь!" Еще никто не знал, кто победил, какие подсчеты, то есть абсолютно не были известны результаты выборов, а люди уже были недовольны. Это говорит о том, что это была заранее спланированная акция на разрушение нашей страны.

Больше подробностей о событиях в Беларуси 9 августа 2020-го  в фильме-расследовании "Беларусь против цветной революции".



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Теги: Минск
 
 
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Ни о каких окончательных результатах выборов на тот момент еще речи не шло, а некоторые граждане уже были чем-то недовольны. Как это еще назвать, как не четко...
 
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