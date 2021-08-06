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Был десятый час, 21.20, может быть, 21.30. Уже неслись разъяренные молодчики, кричали: "Жыве Беларусь!" Еще никто не знал, кто победил, какие подсчеты, то есть абсолютно не были известны результаты выборов, а люди уже были недовольны. Это говорит о том, что это была заранее спланированная акция на разрушение нашей страны.

Ни о каких окончательных результатах выборов на тот момент ещё речи не шло, а некоторые граждане уже были чем-то недовольны.Как это ещё назвать, как ни чётко спланированной акцией Координаторы протестов сделали ставку на Минск Членов избирательных комиссий в прямом смысле слова пришлось эвакуировать при помощи спецназа.- рассказалаОт избирательных участков протестующие направились к площадям.Больше подробностей о событиях в Беларуси 9 августа 2020-го в фильме-расследованииПодписывайтесь на Telegram-канал. Есть чем поделиться? Пишите

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так 9 августа 2020 года членов избирательных комиссий пришлось эвакуировать при помощи спецназа Ни о каких окончательных результатах выборов на тот момент еще речи не шло, а некоторые граждане уже были чем-то недовольны. Как это еще назвать, как не четко...

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