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7 августа на связь с белорусами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов

06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Услышать каждого. Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич. В столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.


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Теги: Минск
 
 
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Услышать каждого. Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы...
 
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