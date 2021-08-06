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7 августа на связь с белорусами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Услышать каждого. Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы граждан ответит заместитель председателя Иван Маркевич. В столичной мэрии - председатель Совета депутатов Андрей Бугров.
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7 августа на связь с белорусами выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов
Услышать каждого. Завтра по традиции на связь выйдут заместители председателей областных, городских и районных исполкомов. В Минском облисполкоме на вопросы...
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