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В. Гулевич: Подготовка учений "Запад-2021" проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире

06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Число участников маневров "Запад-2021" на территории Беларуси не превысит 13 тысяч человек, а сами учения пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России.

Накануне в Минске состоялся брифинг, посвященный предстоящему мероприятию. Традиционно замысел учений носит сугубо оборонительный характер. На полигонах будет задействовано до 350 единиц бронетанковой техники, в том числе  свыше 30 самолетов и вертолетов. 

Подготовка "Запада-2021" проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире, об этом заявил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Виктор Гулевич. В Минобороны подчеркнули: подобные маневры прежде всего направлены на повышение квалификации войск для обеспечения безопасности в Восточно-Европейском регионе.  

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Теги: Минск
 
 
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Число участников маневров "Запад-2021" на территории Беларуси не превысит 13 тысяч человек, а сами учения пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти...
 
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