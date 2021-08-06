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В. Гулевич: Подготовка учений "Запад-2021" проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире
06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Число участников маневров "Запад-2021" на территории Беларуси не превысит 13 тысяч человек, а сами учения пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти полигонах России.
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В. Гулевич: Подготовка учений "Запад-2021" проходит в условиях непростой военно-политической обстановки в мире
Число участников маневров "Запад-2021" на территории Беларуси не превысит 13 тысяч человек, а сами учения пройдут с 10 по 16 сентября на территории Беларуси и девяти...
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