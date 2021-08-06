В. Титов: Литва не единожды нарушала международное право

Источник материала: БT

Литовский политик, экс-депутат горсовета Клайпеды Вячеслав Титов считает, что власть Литвы сама загнала себя в угол и ищет решения в силовых методах. К сожалению, пока все незаконные действия Литвы сходят с рук. Притом, что международное право нарушилось уже не единожды.



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