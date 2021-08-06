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Вечером 9 августа 2020 года деструктивные телеграм-каналы пестрели фейками: силовики по всей Беларуси сложили щиты
06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПинск, Жлобин, Кобрин, Барановичи… Беларусь атакуют по всему западному флангу.
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Вечером 9 августа 2020 года деструктивные телеграм-каналы пестрели фейками: силовики по всей Беларуси сложили щиты
Пинск, Жлобин, Кобрин, Барановичи… Беларусь атакуют по всему западному флангу. И. Кубраков, министр внутренних дел Беларуси: Ни один сотрудник в боевых...
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