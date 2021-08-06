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Вечером 9 августа 2020 года деструктивные телеграм-каналы пестрели фейками: силовики по всей Беларуси сложили щиты

06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Пинск, Жлобин, Кобрин, Барановичи… Беларусь атакуют по всему западному флангу.

И. Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  Ни один сотрудник в боевых порядках не дрогнул. 
Во второй серии проекта "2020. Блицкриг. День выборов" раскрыты новые подробности многочисленных провокаций, которые оппозиция готовила в день голосования, например, угрозы членам избирательных комиссий, искусственные очереди на избирательных участках, махинации с бюллетенями. Telegram-каналы открыто публиковали инструкции: как быть, куда идти и что делать.

Как мятежники перешли от голосования к уличным столкновениям? Откровениями поделятся участники с обеих сторон. 

Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Документальный сериал "Беларусь против цветной революци"  с 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько  часов - на "Беларусь 1" (сразу после "Панорамы" в 21:45).

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Пинск, Жлобин, Кобрин, Барановичи… Беларусь атакуют по всему западному флангу. И. Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:  Ни один сотрудник в боевых...
 
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