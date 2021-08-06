На Восточном кладбище откроют бронзовый памятник Игорю Лученку

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Аллея славы Восточного кладбища сегодня примет церемонию открытия композиции-посвящения Игорю Лученку. Ко дню рождения народного артиста его образ в бронзе зафиксировали сразу три мастера: скульпторы Иван Миско и Александр Финский, а также создатель масштабных архитектурных произведений для белорусской столицы Виктор Крамаренко. Художественное решение в Министерстве культуры выбирали из 9 творческих проектов. Мастера белорусской песни увековечили с застывшей нотной фразой культовой песни "Мой родны кут". Постамент мемориала имеет очертания рояля - главного рабочего инструмента композитора.



Сегодня народному артисту Беларуси исполнилось бы 83 года. Автора не стало в 2018-м, но его песни продолжают жить, а такие шлягеры, как "Спадчына", "Алеся", "Журавли на Полесье летят" и сегодня наизусть цитирует не одно поколение.



