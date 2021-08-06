ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

На Восточном кладбище откроют бронзовый памятник Игорю Лученку

06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Аллея славы Восточного кладбища сегодня примет церемонию открытия композиции-посвящения Игорю Лученку. Ко дню рождения народного артиста его образ в бронзе зафиксировали сразу три мастера: скульпторы Иван Миско и Александр Финский, а также создатель масштабных архитектурных произведений для  белорусской столицы Виктор Крамаренко. Художественное решение в Министерстве культуры выбирали из 9 творческих проектов. Мастера белорусской песни увековечили с застывшей нотной фразой культовой песни "Мой родны кут". Постамент мемориала имеет очертания рояля - главного рабочего инструмента композитора. 

Сегодня народному артисту Беларуси исполнилось бы 83 года. Автора не стало в 2018-м, но его песни продолжают жить, а такие шлягеры, как "Спадчына", "Алеся", "Журавли на Полесье летят" и сегодня наизусть цитирует не одно поколение.



Читайте также:



 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аллея славы Восточного кладбища сегодня примет церемонию открытия композиции-посвящения Игорю Лученку. Ко дню рождения народного артиста его образ в бронзе...
 
Новости дня
Новости общества
 
Услышать каждого и не оставить наедине с проблемой - цель выездных приемов представителей власти
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by