|
На Восточном кладбище откроют бронзовый памятник Игорю Лученку
06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Аллея славы Восточного кладбища сегодня примет церемонию открытия композиции-посвящения Игорю Лученку. Ко дню рождения народного артиста его образ в бронзе зафиксировали сразу три мастера: скульпторы Иван Миско и Александр Финский, а также создатель масштабных архитектурных произведений для белорусской столицы Виктор Крамаренко. Художественное решение в Министерстве культуры выбирали из 9 творческих проектов. Мастера белорусской песни увековечили с застывшей нотной фразой культовой песни "Мой родны кут". Постамент мемориала имеет очертания рояля - главного рабочего инструмента композитора.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Аллея славы Восточного кладбища сегодня примет церемонию открытия композиции-посвящения Игорю Лученку. Ко дню рождения народного артиста его образ в бронзе...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)