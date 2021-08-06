﻿ Услышать каждого и не оставить наедине с проблемой - цель выездных приемов представителей власти. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Услышать каждого и не оставить наедине с проблемой - цель выездных приемов представителей власти

06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

Услышать каждого и не оставить наедине с проблемой.  Выездные приемы граждан продолжают свою работу по всей Беларуси.  Так, жители агрогородка Немойта Сенненского района обратились с проблемой  в ведении личного подсобного хозяйства, а жители Поставского  с вопросом  о закрытии школы-сада. Личный прием председателя Совета Республики Натальи Кочановой прошел в Новолукомле. Сенаторам были даны поручения выехать и разобраться в ситуации. 

Продолжит Марина Романовская.  Каждый день семьи Шафранских проходит в заботах - уход за животными, заготовка сена, реализация молока. К работе подходят со всей ответственностью, отсюда и результат - в хозяйстве текут молочные реки.

Подсобное хозяйство супруги ведут более тридцати лет - зарабатывают на сдаче молока. Сейчас в хозяйстве три десятка буренок, чтобы содержать такое поголовье, нужен качественный участок.

Услышать каждого и не оставить наедине с проблемой - цель выездных приемов представителей власти


Местные власти предлагали варианты, но отдаленные от дома участки только усложняют ведение хозяйства. Эти угодья местного сельхозпредприятия уже были  в распоряжении Шафранских. Оставить землю сейчас предложили только при условии оформления фермерского хозяйства или ИП.  А такой вариант не устраивает людей. Местной власти решить вопрос оказалось не под силу. Разбираться в ситуации приехал председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Русый. Вместе с профильными специалистами искали варианты. Совместными усилиями решить вопрос удалось в пользу людей - сельчанам предоставят участок в аренду.

На документальное оформление уйдет около месяца. Заявители не скрывают радости, ведь  теперь для ведения хозяйства нет никаких преград.

Адрес еще одного обращения - агрогородок Андроны Поставского района. Учитель местной школы Юрий Котович во время приема граждан пожаловался спикеру Совета Республики: школу закрывают! Чтобы разобраться на месте, в район приехал председатель Постоянной комиссии Совета Республики по образованию, науке, культуре и социальному развитию Виктор Лискович. В рабочей группе также представители Министерства образования, Витебского облисполкома, местной вертикали. Андроновская школа, пожалуй, одна из самых маленьких в стране.

Услышать каждого и не оставить наедине с проблемой - цель выездных приемов представителей власти


Здесь всего 18 учеников и 14 воспитанников детского сада. Вариант есть. Детям предложили продолжить обучение в третьей школе Постав. Главный приоритет - качество образования. В Андроновской школе не все уроки вели профильные учителя, многие совмещали преподавание двух, а то и трех предметов. В городской школе все иначе. К тому же, есть возможность получать дополнительное образование в кружках, музыкальной школе или спортивной секции.

Малышей ждут в Поставском детском саду. Для подвоза дошкольников и учеников специально выделят автобус. До Постав - не больше тридцати минут пути. Расписание составят вместе с родителями, чтобы удобно было всем. За безопасность местные власти ручаются: транспорт оборудован креслами для перевозки детей.

Услышать каждого и не оставить наедине с проблемой - цель выездных приемов представителей власти


Позаботились и о судьбе педагогов Андроновской школы. Всем предложена работа по специальности. С родителями и педагогами сегодня прошла очередная встреча. Ответили на все волнующие вопросы. Договорились оперативно решать и те, которые еще будут возникать. Задача районных властей - сделать путь к знаниям максимально удобным, а условия пребывания детей комфортными и безопасными.

По итогам работы специальной группы будет принято решение. Специалисты учтут мнения всех заинтересованных. Важно досконально разобраться в ситуации. Именно по такому принципу работают сенаторы в регионах - здесь важно услышать каждого.  

Читайте также:

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Услышать каждого и не оставить наедине с проблемой.  Выездные приемы граждан продолжают свою работу по всей Беларуси.  Так, жители агрогородка Немойта Сенненского...
 
Новости дня
Новости общества
 
Летом 2020 года у оппозиции была цель создать иллюзию, что на улицу вышла вся Беларусь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Новости Общества

Свежие газеты

05.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
06.08.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

﻿
Главная |  Новости  |  Справки  |  Курсы валют  |  Гороскоп  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by