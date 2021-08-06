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Летом 2020 года у оппозиции была цель создать иллюзию, что на улицу вышла вся Беларусь

06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Мы продолжаем расследование событий 2020 года - "Блицкриг. Ни шагу назад" - 3 серия проекта наших коллег с СТВ. Летом 2020-го в Беларуси насаждался порядок, как это пытались сделать немцы летом 1941-го под дулом пистолета. Во всех протестных городах всплеск туристической активности, были определены региональные центры, куда были стянуты все протестные силы. Создать иллюзию, что на улицах вся страна. Сотни задержанных и тысячи опасных находок. Ничего общего с мирными протестами. О том, как любители погулять с плакатами, шариками и ленточками превратились в четко организованные группировки анархистов со своей иерархией и задачами, смотрите на телеканале СТВ и на "Беларусь 1" сразу после "Панорамы".




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Мы продолжаем расследование событий 2020 года - "Блицкриг. Ни шагу назад" - 3 серия проекта наших коллег с СТВ. Летом 2020-го в Беларуси насаждался порядок, как это...
 
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