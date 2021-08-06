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Президент Беларуси 9 августа 2020 года: Пока последний человек не проголосует, каждый из участков должен работать

06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Вечером 9 августа 2020-го - в день президентских выборов - Наталья Кочанова доложила Главе государства о поступивших сигналах с избирательных участков в столице: люди не успевают проголосовать. 

Реакция Президента была мгновенной: "Пока последний человек не проголосует, каждый из этих участков должен работать.  Мы дадим людям высказать своё мнение". 

Что последовало за таким решением? Смотрите во второй части документального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию.  

Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Документальный сериал "Беларусь против цветной революци"  с 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько  часов - на "Беларусь 1" (сразу после "Панорамы" в 21:45).



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Вечером 9 августа 2020-го - в день президентских выборов - Наталья Кочанова доложила Главе государства о поступивших сигналах с избирательных участков в столице: люди...
 
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