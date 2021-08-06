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Президент Беларуси 9 августа 2020 года: Пока последний человек не проголосует, каждый из участков должен работать
06.08.2021 10:35 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВечером 9 августа 2020-го - в день президентских выборов - Наталья Кочанова доложила Главе государства о поступивших сигналах с избирательных участков в столице: люди не успевают проголосовать.
Реакция Президента была мгновенной: "Пока последний человек не проголосует, каждый из этих участков должен работать. Мы дадим людям высказать своё мнение".
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Президент Беларуси 9 августа 2020 года: Пока последний человек не проголосует, каждый из участков должен работать
Вечером 9 августа 2020-го - в день президентских выборов - Наталья Кочанова доложила Главе государства о поступивших сигналах с избирательных участков в столице: люди...
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