Президент Беларуси 9 августа 2020 года: Пока последний человек не проголосует, каждый из участков должен работать

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Вечером 9 августа 2020-го - в день президентских выборов - Наталья Кочанова доложила Главе государства о поступивших сигналах с избирательных участков в столице: люди не успевают проголосовать.Реакция Президента была мгновенной: "Пока последний человек не проголосует, каждый из этих участков должен работать. Мы дадим людям высказать своё мнение".Что последовало за таким решением? Смотритедокументального фильма-расследования о том, как Беларусь победила цветную революцию.Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Документальный сериалс 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько часов - на(сразу послев 21:45).