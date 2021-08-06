Литовское издание опубликовало видео, как люди в военной форме не пускают нелегалов в Беларусь

Литовское издание 15min.lt опубликовало видео, на котором видно, как люди в военной форме говорят мигрантам возвращаться обратно и подталкивают их идти на территорию Литвы.

«Противостояние на литовско-белорусской границе перешло в новую стадию. На этой неделе были случаи, когда мигрантов, возвращенных литовскими пограничниками, подталкивали обратно в Литву вооруженные белорусские служащие», - заявляет 15min.lt.

На видеозаписи можно увидеть, как несколько людей в гражданской одежде с рюкзаками (вероятно, нелегальные мигранты) стоят на нейтральной полосе между пограничными столбами Литвы и Беларуси. Напротив них стоят некие люди в форме, масках, со щитами и касками и не пускают нелегалов на территорию Беларуси.

Можно услышать, как мигранты просят их пустить, но один из военных говорит «Go back» («Возвращайтесь назад»). Затем второй продолжает на русском языке — «Ну что стоим? Давай вперед! Туда! Идем. Ну конечно, туда идем, что стоим?».

Неизвестно, что происходит, кто записал это видео и кто говорит мигрантам возвращаться. Официальный Минск пока не прокомментировал данную видеозапись, с литовской стороны также нет официальных комментариев.

Напомним, 3 августа сотрудникам Службы охраны государственной границы Литвы дали право разворачивать нелегалов обратно в Беларусь. За ночь с 3 на 4 августа пограничники с помощью военной полиции и кинологов с собаками выдворили несколько групп нелегалов на белорусскую территорию.