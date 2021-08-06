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Генпрокурор обратился к премьер-министру с просьбой увековечить память о жертвах геноцида

06.08.2021 11:01 — Новости Общества | БелТА  
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Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральный прокурор Беларуси Андрей Швед обратился к премьер-министру страны Роману Головченко с просьбой проработать вопрос об организации увековечения жертв геноцида мирных граждан и перезахоронения извлеченных останков для сохранения исторической памяти о зверствах нацистских преступников на территории Беларуси. Такая информация размещена на сайте надзорного ведомства, сообщает БЕЛТА.

Генеральная прокуратура в апреле 2021 года возбудила и расследует уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период.

По официальной статистике, жертвами злодеяний фашистов и их пособников на территории современной Беларуси стали свыше 2 млн человек. Более точные цифры устанавливаются следствием. Массовые расстрелы начались в первые дни войны и были широко распространены по всей республике в период оккупации.

Жертв, включая раненых и детей, часто хоронили заживо - это усматривается из многочисленным показаний свидетелей. В документах отражены случаи издевательств и пыток перед уничтожением, сожжения еще живых людей и иные проявления жестокости фашистами и их пособниками.

В ходе следствия обнаружено свыше 100 ранее неизвестных мест массовых убийств мирного населения. В ходе раскопок уже извлечено более 700 костных останков, в том числе женщин, детей и стариков. Экспертные исследования подтвердили насильственную причину смерти.

В Генпрокуратуре пояснили, что согласно п.22 Положения об увековечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн, утвержденного указом от 24 марта 2016 года №109 "Об увековечении памяти о погибших при защите Отечества и сохранении памяти о жертвах войн", Совет Министров участвует в разработке и реализации государственной политики в этой сфере.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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Генеральная прокуратура в апреле 2021 года возбудила и расследует уголовное дело по факту геноцида населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и...
 
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