Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Дожди и грозы ожидаются в Беларуси 7 августа, сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

В субботу будет облачно с прояснениями. Ночью на большей части территории страны, днем местами пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах прогремят грозы. Ночью и утром местами возможен слабый туман. Ветер будет южный, юго-западный 5-10 м/с, порывы до 14 м/с, при грозах местами порывы 15-18 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит плюс 12-18 градусов, в дневные - плюс 18-24 градуса.-0-

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