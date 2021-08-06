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Т. Миронова: История с заявлениями на увольнение в Купаловском театре - постановка

06.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

В Купаловском ставили и делали все, что хотели, а на скандальной встрече с министром культуры в августе 2020-го чиновнику не давали сказать ни слова, и весь перформанс с заявлениями на увольнение был блефом ради резонанса! Сегодня гостьей программы "Скажинемолчи" стала актриса Купаловского театра Тамара Миронова. Она родилась в Вильнюсе, ее не приняли ни в один театральный институт из-за дефекта в произношении. Окончила педагогический, но по специальности работать не стала и все равно ушла в театр. Тамара Миронова прошла крещение областным Могилевским театром и студией "Дзе я?". И после двух десятков лет служения главным подмосткам страны она стала свидетелем развала Купаловского. Спустя год, говорит, видно, за какую «свободу и независимость» боролись ушедшие коллеги - играть только с политическим окрасом и получать деньги от зарубежных заказчиков.

О двойных стандартах, получающих звания и награды, а ныне протестующих и бросивших театр. Еще больше откровений Тамары Мироновой в полном выпуске программы, посмотреть который можно на сайте Белтелерадиокомпании, на YouTube-канале "Беларусь 1", а выдержки на телеграм-канале "Скажинемолчи".

Другие выпуск проекта смотрите здесь.
 
 
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В Купаловском ставили и делали все, что хотели, а на скандальной встрече с министром культуры в августе 2020-го чиновнику не давали сказать ни слова, и весь перформанс...
 
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