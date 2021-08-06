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Т. Миронова: История с заявлениями на увольнение в Купаловском театре - постановка
06.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Купаловском ставили и делали все, что хотели, а на скандальной встрече с министром культуры в августе 2020-го чиновнику не давали сказать ни слова, и весь перформанс с заявлениями на увольнение был блефом ради резонанса! Сегодня гостьей программы
О двойных стандартах, получающих звания и награды, а ныне протестующих и бросивших театр. Еще больше откровений Тамары Мироновой в полном выпуске программы, посмотреть который можно на сайте Белтелерадиокомпании, на
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В Купаловском ставили и делали все, что хотели, а на скандальной встрече с министром культуры в августе 2020-го чиновнику не давали сказать ни слова, и весь перформанс...
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