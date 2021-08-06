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Сильное фото: белорусские силовики спрятали от дождя беженца с ребенком
06.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Белорусские силовики спрятали от дождя беженца с ребенком. В это время с литовской стороны границы люди в форме просто наблюдали, как на нейтральной полосе мокнут семьи мигрантов.
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Белорусские силовики спрятали от дождя беженца с ребенком. В это время с литовской стороны границы люди в форме просто наблюдали, как на нейтральной полосе мокнут...
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