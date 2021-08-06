70 % россиян тратят на домашних питомцев до 70 долларов в месяц

Источник материала: БT

Россияне стали больше тратить на домашних питомцев. Так, более 70 % опрошенных отдают на животных до 70 долларов в месяц, еще 19 % - в два раза больше. 2 % россиян поделились, что их расходы на братьев наших меньших превышают 680 долларов. На продукты и другие обязательные платежи большинство российских семей тратят от 200 до 400 долларов.



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