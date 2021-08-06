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Туры в Турцию могут подорожать

06.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Институт статистики Турции обнародовал показатели инфляции за июль. Так, за год цены в стране в среднем выросли на 19 %. Сильнее всего тенденция отразилась на продуктах, безалкогольных напитках, предметах домашнего обихода и сфере транспорта. Взлетели цены и на отдых в отелях на 21 %. Согласно статистике, на середину лета пришелся самый высокий за последние 18 лет уровень потребительской инфляции в Турции. Рост цен повлечет за собой и увеличение стоимости туров. Изменения могут быть заметны уже в конце этого сезона или в начале следующего - после заключения новых контрактов с туроператорами.

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Теги: Минск
 
 
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Институт статистики Турции обнародовал показатели инфляции за июль. Так, за год цены в стране в среднем выросли на 19 %. Сильнее всего тенденция отразилась на...
 
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