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Что может вызвать подозрения у налоговых органов - расскажет Татьяна Липай

06.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Налоговые органы постоянно мониторят ситуацию с выплатами зарплаты в конвертах. Наряду с систематической профилактической работой (это в том числе разъяснение законодательства) проводится комплекс контрольно-аналитических мероприятий, направленных на недопущение серых выплат. Напомним, за зарплаты в конверте предусмотрена уголовная ответственность. Суровое наказание грозит  за умышленные действия и при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер. 

Что может вызвать подозрения у налоговых органов? Когда попросят отчитаться о доходах и имуществе? Спросим у начальника управления налогообложения доходов и имущества физлиц МНС Татьяны Липай (видео). 

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Налоговые органы постоянно мониторят ситуацию с выплатами зарплаты в конвертах. Наряду с систематической профилактической работой (это в том числе разъяснение...
 
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