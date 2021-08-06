Что может вызвать подозрения у налоговых органов - расскажет Татьяна Липай

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Налоговые органы постоянно мониторят ситуацию с выплатами зарплаты в конвертах. Наряду с систематической профилактической работой (это в том числе разъяснение законодательства) проводится комплекс контрольно-аналитических мероприятий, направленных на недопущение серых выплат. Напомним, за зарплаты в конверте предусмотрена уголовная ответственность. Суровое наказание грозит за умышленные действия и при условии, что сумма неуплаченных платежей превышает крупный размер.



Что может вызвать подозрения у налоговых органов? Когда попросят отчитаться о доходах и имуществе? Спросим у начальника управления налогообложения доходов и имущества физлиц МНС Татьяны Липай (видео).



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