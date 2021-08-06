Источник материала: БT

Мы выстроили цепочку, мы понимали, в буквальном смысле в десяти метрах уже дверь в Брестский РУВД. Они кричат в нашу сторону: "Милиция с народом". Я смотрю на этих двести-триста-четыреста человек, понимаю масштаб страны и думаю, вы хотите, чтобы я сдал свою страну?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Командир взвода оперативной роты ОМОН в Бресте В. Пашкевич в дни протестов: Вы хотите, чтобы я сдал свою страну? На Брест организаторы протестов сделали особые ставки. Здесь на протесты пришли с оружием или ЗА оружием - по украинскому сценарию. В. Пашкевич, командир...