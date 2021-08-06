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Командир взвода оперативной роты ОМОН в Бресте В. Пашкевич в дни протестов: Вы хотите, чтобы я сдал свою страну?

06.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

На Брест организаторы протестов сделали особые ставки.

Здесь на протесты пришли с оружием или ЗА оружием - по украинскому сценарию.


В. Пашкевич, командир взвода оперативной роты ОМОН УВД Брестского облисполкома: Мы выстроили цепочку, мы понимали, в буквальном смысле в десяти метрах уже дверь в Брестский РУВД. Они кричат в нашу сторону: "Милиция с народом". Я смотрю на этих двести-триста-четыреста человек,  понимаю масштаб страны и думаю,  вы хотите, чтобы я сдал свою страну?

Больше подробностей о событиях в Беларуси 9 августа 2020-го  в фильме-расследовании "Беларусь против цветной революции".


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Теги: Брест
 
 
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На Брест организаторы протестов сделали особые ставки. Здесь на протесты пришли с оружием или ЗА оружием - по украинскому сценарию. В. Пашкевич, командир...
 
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