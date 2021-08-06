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В Беларуси подорожает проезд в поездах
06.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
ЖД-транспорт подорожает. Тарифы на проезд поездами общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличат в среднем на 5-15 % в зависимости от вида сообщения. Сумма зависит от расстояния перевозки. Например, дорога из Минска в Молодечно станет дороже на 17 копеек. Проезд региональными линиями бизнес-класса из Минска в Оршу увеличится на 43 копейки. Проезд на поездах городских линий подорожает от 15 до 30 копеек. В предыдущий раз тарифы повышали в декабре прошлого года.
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ЖД-транспорт подорожает. Тарифы на проезд поездами общего пользования на региональных и межрегиональных линиях увеличат в среднем на 5-15 % в зависимости от вида...
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