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Таких атак Беларусь не видела, некоторых это даже заводило - откровения участников в фильме "Беларусь против цветной революции"
06.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВо второй серии проекта
Как мятежники перешли от голосования к уличным столкновениям? Откровениями поделятся участники с обеих сторон.
Житель Пинска, очевидец: То, что говорят мирный протест, это ложь.
Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Подробно о событиях в Беларуси 9 августа 2020-го в документальном сериале
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Таких атак Беларусь не видела, некоторых это даже заводило - откровения участников в фильме "Беларусь против цветной революции"
Во второй серии проекта "2020. Блицкриг. День выборов" раскрыты новые подробности многочисленных провокаций, которые оппозиция готовила в день голосования, например,...
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