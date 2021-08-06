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То, что говорят мирный протест, это ложь.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Таких атак Беларусь не видела, некоторых это даже заводило - откровения участников в фильме "Беларусь против цветной революции" Во второй серии проекта "2020. Блицкриг. День выборов" раскрыты новые подробности многочисленных провокаций, которые оппозиция готовила в день голосования, например,...

Во второй серии проектараскрыты новые подробности многочисленных провокаций, которые оппозиция готовила в день голосования, например, угрозы членам избирательных комиссий, искусственные очереди на избирательных участках, махинации с бюллетенями. Telegram-каналы открыто публиковали инструкции: как быть, куда идти и что делать.Как мятежники перешли от голосования к уличным столкновениям? Откровениями поделятся участники с обеих сторон.Пять стадий принятия неизбежного - от задумки до провала. Подробно о событиях в Беларуси 9 августа 2020-го в документальном сериалес 4 по 8 августа сначала на телеканале СТВ, а спустя несколько часов на(сразу после).