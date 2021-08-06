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Курсы валют на 6 августа - белорусский рубль ослаб к доллару и евро
06.08.2021 12:37 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
На прошедших торгах белорусский рубль ослаб к доллару и евро. За американский доллар просят минимально 2 рубля 52 копеек. Евро подорожал до 2 рублей 99 копеек. Российский рубль незначительно подешевел: 3,45 стоят 100 российских рублей.
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На прошедших торгах белорусский рубль ослаб к доллару и евро. За американский доллар просят минимально 2 рубля 52 копеек. Евро подорожал до 2 рублей 99 копеек....
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