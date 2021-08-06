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БелМАПО, Гомельский медуниверситет и ЦЭИЗ договорились о сотрудничестве
06.08.2021 13:45 — Новости Общества | БелТА
Источник материала: БелТА
6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Меморандум о сотрудничестве между Белорусской медицинской академией последипломного образования, Гомельским государственным медицинским университетом и Центром экспертиз и испытаний в здравоохранении подписан сегодня в Гомеле, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения.
Мероприятие состоялось в зале Совета университета ГомГМУ. Сотрудничество, которое закреплено документом, предполагает взаимодействие в сфере обеспечения безопасности, эффективности и качества лекарственных средств, фармацевтических субстанций, медицинских изделий.
Стороны установили партнерские отношения для развития долгосрочного, эффективного и взаимовыгодного сотрудничества в области высшего медицинского и последипломного образования, усиления роли профессорско-преподавательского состава медицинских вузов в клинических испытаниях.
Со стороны БелМАПО меморандум подписал ректор Алексей Чуканов, со стороны Гомельского медуниверситета - ректор Игорь Стома и со стороны Центра экспертиз и испытаний в здравоохранении - директор Дмитрий Гринько.
На мероприятии обсуждались также вопросы взаимодействия между организациями и перспективы обращения медицинской продукции (медицинских изделий и лекарственных препаратов) в рамках ЕАЭС. Как считают подписанты, соглашения, прописанные в документе, позволят значительно повысить качество и ускорят время прохождения экспертиз, которые проводятся на клинических базах учебных заведений, сократят сроки регистрации медицинских изделий.
Меморандумом предусмотрено, что стороны будут развивать сотрудничество по нескольким направлениям. В частности, в плане обмена аналитической, статистической и правовой информацией, совместной работы по формированию общих подходов к регулированию обращения медицинских изделий и отечественных лекарственных средств в рамках ЕАЭС, взаимного консультирования по вопросам оптимизации деятельности.-0-
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Меморандум о сотрудничестве между Белорусской медицинской академией последипломного образования, Гомельским государственным медицинским университетом и...
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