Хренин рассказал о готовности белорусских команд к АрМИ-2021

Источник материала: БелТА

6 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министр обороны генерал-лейтенант Виктор Хренин рассказал о готовности белорусских команд к Армейским международным играм - 2021. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве обороны.

"В этом году белорусские команды будут уже в седьмой раз бороться за медали Армейских международных игр. На сегодняшний день игры стали авторитетной площадкой в проведении подобных конкурсов. Наши команды принимают участие с самого начала образования Армейских международных игр. Но если в самые первые годы в них участвовали всего лишь пять стран, то на сегодняшний день география участников армейских игр затрагивает, можно смело сказать, треть армий мира, - рассказал Виктор Хренин. - На сегодняшний день это говорит и о возросшем уровне подготовки, и наши военнослужащие наравне борются с военнослужащими таких армий-гигантов, как Китай, Российская Федерация, Иран и показывают достойные результаты. По результатам Армейских международных игр прошлого года мы заняли второе общекомандное место. И такой результат - это высоко поднятая планка. На сегодняшний день, разговаривая с нашими ребятами, я вижу, что у них высокий моральный дух, и они настроены удерживать и, может, даже и повысить свои результаты в проводимых конкурсах".





По словам министра, мы - одна из немногих стран, где в состав сводных команд входят военнослужащие срочной службы. "Это, также подчеркну, показывает высокий уровень подготовки наших ребят. В этом году военнослужащие Вооруженных Сил Беларуси примут участие в 27 конкурсах из 34, организованных в рамках АрМИ. За все годы это самое большое количество конкурсов, в которых мы будем принимать участие, - отметил он. - У себя на территории Беларуси мы будем принимать участников конкурсов "Снайперский рубеж", "Полярная звезда" и "Уверенный прием". Мы впервые будем принимать у нас военных Лаоса, Мали, Саудовской Аравии. Количество команд-участниц конкурса "Снайперский рубеж" по сравнению с прошлым годом выросло в два раза. Это опять говорит о высоком интересе. Конечно, все хотят продемонстрировать высокий уровень подготовки своих военнослужащих, посоревноваться с нашими военнослужащими. Потому, что традиционно, в прошлом и позапрошлом годах наши участники "Снайперского рубежа", конкурса "Уверенный прием", который в прошлом году проводился впервые, показывали высокие результаты - мы заняли первые места. И в этом году мы смотрим, анализируем уровень подготовки военнослужащих разных стран мира и видим, что этот уровень возрастает. Нам есть что показать. Ведь наши ребята прошли серьезное сито отборов, прошли полный цикл подготовки".





Виктор Хренин подчеркнул: с такими результатами мы подходим к Армейским международным играм. "Я еще хочу отметить, что уже у нас есть первый результат - это то, что процесс подготовки к АрМИ интегрирован в процесс боевой подготовки и стал ее неотъемлемой составной частью. Это уже результат. Убежден, что наши военнослужащие - участники всех конкурсов, покажут высокий уровень мастерства. Хочу им всем пожелать высокого морального духа, надо ехать сражаться за первые места. Ну и, конечно, всех жду с победой", - добавил он.

На этой неделе министр обороны встретился с несколькими армейскими сборными, которые представят Беларусь на АрМИ-2021. Виктор Хренин оценил подготовку команд, обратился с напутствием к участникам. Планируется, что на будущей неделе он встретится и с другими сборными.

Отправка команд к местам проведения конкурсов по всему миру уже началась.-0-









Фото Александра Севенко, "Ваяр"